Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Из компаний по продаже бытовой техники в Баку совершена крупная кража.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в складах компаний Kontakt и Eurolux в поселке Дарнагюль Наримановского района Баку.

Согласно информации, неизвестный или неизвестные украли со складов в различное время телевизоры, кондиционеры, холодильники и другую электронно-бытовую.

Сообщается, что вышеуказанным компаниям нанесен ущерб на сумму около 50 тыс. манатов.

По факту было заявлено в правоохранительные органы, ведутся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.