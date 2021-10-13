ГТК Азербайджана опровергает информацию о возвращении граждан Ирана в свою страну

Государственный таможенный комитет Азербайджана опровергает информацию ряда СМИ о том, что задержанные таможенными органами граждане Ирана были возвращены в свою страну.

Государственный таможенный комитет Азербайджана опровергает информацию ряда СМИ о том, что задержанные таможенными органами граждане Ирана были возвращены в свою страну.

Как сообщили Report в ведомстве, граждане Ирана Джафар Газанфар и Новрузи Шахруд были задержаны 16 сентября в связи с незаконным пересечением армяно-азербайджанской границы. Они направлялись из Армении в азербайджанский город Ханкенди. При этом, иранские водители намеренно объезжали контрольно-пропускные пункты и не имели при себе необходимых для пересечения границы документов.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 и 318.2 УК Азербайджана. В настоящее время по делу продолжается следствие.