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ГТК Азербайджана опровергает информацию о возвращении граждан Ирана в свою страну

ГТК Азербайджана опровергает информацию о возвращении граждан Ирана в свою страну Государственный таможенный комитет Азербайджана опровергает информацию ряда СМИ о том, что задержанные таможенными органами граждане Ирана были возвращены в свою страну.
Происшествия
13 октября 2021 г. 21:08

Государственный таможенный комитет Азербайджана опровергает информацию ряда СМИ о том, что задержанные таможенными органами граждане Ирана были возвращены в свою страну.

Как сообщили Report в ведомстве, граждане Ирана Джафар Газанфар и Новрузи Шахруд были задержаны 16 сентября в связи с незаконным пересечением армяно-азербайджанской границы. Они направлялись из Армении в азербайджанский город Ханкенди. При этом, иранские водители намеренно объезжали контрольно-пропускные пункты и не имели при себе необходимых для пересечения границы документов.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 и 318.2 УК Азербайджана. В настоящее время по делу продолжается следствие.

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Версия на азербайджанском языке DGK: İran vətəndaşlarının ölkələrinə qaytarılması barədə məlumat həqiqəti əks etdirmir

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