Гражданин Азербайджана приговорен к 21 году колонии за убийство двух человек в Астрахани

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Суд по Астраханской области признал гражданина Азербайджана Эльнура Гулиева виновным в незаконном хранении оружия и убийстве двух человек, передает Report со ссылкой на Следственное управление России по Астраханской области.

Следствие и суд установили, что днем 25 октября 2016 года между Э.Гулиевым и двумя потерпевшими возникла ссора из-за условий сделки по факту скупки золотых украшений, в связи с чем уроженец Азербайджана достал автомат Калашникова и произвел не менее 15 выстрелов в женщину и 9 в мужчину, после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина через несколько часов был задержан.

Приговором суда Эльнуру Гулиеву назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.