ГПС: Пресечена контрабанда около 27 кг наркотиков из Ирана

Пресечена контрабанда около 27 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).
В частности сотрудниками пограничного отряда "Гейтепе" 4 декабря вблизи села Эдиша Джалилабадского района пресечена контрабанда 17 кг 900 гр. наркотических средств. 5 декабря сотрудниками погранотряда "Лянкяран" вблизи села Сим Астаринского района предотвращен контрабандный ввоз 9 кг 45 гр. наркотиков.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.