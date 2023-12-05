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ГПС: Пресечена контрабанда около 27 кг наркотиков из Ирана

ГПС: Пресечена контрабанда около 27 кг наркотиков из Ирана Пресечена контрабанда около 27 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
5 декабря 2023 г. 14:47
ГПС: Пресечена контрабанда около 27 кг наркотиков из Ирана

Пресечена контрабанда около 27 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).

В частности сотрудниками пограничного отряда "Гейтепе" 4 декабря вблизи села Эдиша Джалилабадского района пресечена контрабанда 17 кг 900 гр. наркотических средств. 5 декабря сотрудниками погранотряда "Лянкяран" вблизи села Сим Астаринского района предотвращен контрабандный ввоз 9 кг 45 гр. наркотиков.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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