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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неисправностью автомобилей

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неисправностью автомобилей Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям в связи с неисправностью транспортных средств.
Происшествия
28 декабря 2021 г. 10:52
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неисправностью автомобилей

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям в связи с неисправностью транспортных средств.

Как сообщил «Report» главный инспектор управления Араз Аскерли, в соответствии с приложением №1 к закону «О дорожном движении» определен перечень неисправностей транспортных средств.

По его словам, в соответствии со статьей 342.5 Кодекса об административных проступках Азербайджана, при выявлении неисправности, появившиеся не по прямой вине водителя, предусматривается штраф в 50 манатов: «Если водитель внесет изменения и дополнения в конструкцию транспортного средства, которая определена производителем, к нему будет применен штраф в размере 150 манатов в соответствии со статьей 342.2 Кодекса об административных проступках»

А.Аскерли отметил, что каждый водитель имеет обязанности в соответствии со статьей 37 закона «О дорожном движении». Среди них, обязанность управлять автомобилем, который только в исправном состоянии.

"Мы просим наших водителей, чтобы они, управляя транспортными средствами, постоянно обращали внимание на их исправность" , - подытожил главный инспектор.

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Версия на азербайджанском языке DYP avtomobillərin nasazlıqları ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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