Генсек Шанхайской организации сотрудничества направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления в связи с убедительной победой на состоявшихся 11 апреля 2018 года выборах президента Азербайджанской Республики. Впечатляющий результат по их итогам свидетельствует об огромном уважении, доверии и колоссальной поддержке азербайджанским народом Вашей внутренней и внешней политики. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан поступательно и динамично идет по пути модернизации всех сторон жизни общества, имеет активную позицию на мировой арене.

Пользуясь случаем, позвольте выразить искреннюю признательность за Ваше заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Уверены, что взаимодействие Азербайджана с ШОС в качестве партнера по диалогу на направлениях, представляющих взаимный интерес, послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в интересах мира, стабильности и совместного развития на пространстве Евразии.

Мне доставляет большое удовольствие пожелать больших успехов в реализации Ваших созидательных замыслов на высоком посту президента Азербайджанской Республики, а также доброго здоровья и счастья, а народу Азербайджана – благополучия и процветания".