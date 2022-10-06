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Генпрокурор: Ряд стран занимает одностороннюю позицию в отношении распространенных видео

Генпрокурор: Ряд стран занимает одностороннюю позицию в отношении распространенных видео Некоторые страны и их посольства здесь занимают одностороннюю позицию в отношении видеокадров, распространяемых в социальных сетях, и это нас беспокоит.
Происшествия
6 октября 2022 г. 12:52
Генпрокурор: Ряд стран занимает одностороннюю позицию в отношении распространенных видео

Некоторые страны и их посольства здесь занимают одностороннюю позицию в отношении видеокадров, распространяемых в социальных сетях, и это нас беспокоит.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев, выступая на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

По его словам, вмешательство в процесс свидетельствует о двойных стандартах: "На территории Армении не было войны, не пострадало население. Видео должны быть изучены, и должна быть предоставлена точная информация о результатах".

Генеральный прокурор заявил, что некоторые из кадров, связанных с фактами пыток, как азербайджанскими, так и армянскими военными, являются фейковыми: "Естественно, такие случаи должны быть расследованы и предоставлена точная информация. Армения даже не опубликовала официального заявления в связи с распространяемыми кадрами. Азербайджан же сразу изучил вопрос. Мы также в курсе последних видео, проводится расследование. Некоторые видео фейковые. Уже создана совместная следственная группа с соответствующими структурами".

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Версия на английском языке Prosecutor General: Some countries and their embassies take one-sided position regarding videos spread on social networks
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Bəzi ölkələr və onların səfirlikləri sosial şəbəkələrdə yayılan videogörüntülərlə bağlı birtərəfli mövqe tutur"

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