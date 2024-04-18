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Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Китае

Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Китае Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в специальный административный район КНР Макао для участия в 57-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.
Происшествия
18 апреля 2024 г. 17:20
Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Китае

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в специальный административный район КНР Макао для участия в 57-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

18 апреля Кямран Алиев провел двусторонние встречи с первым заместителем генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Китая Тун Цзяньмином и генеральным прокурором Макао Ип Сон Сангом.

Генпрокурор Азербайджана сообщил, что с 29 сентября по 2 октября текущего года в Азербайджане пройдут 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, в связи с чем китайскому коллеге направлено приглашение.

Затем стороны обсудили перспективы расширения правового и институционального сотрудничества в рамках двусторонних и международных платформ.

Визит азербайджанской делегации в Китай продолжается.

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