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Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана в Ереване

Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана в Ереване Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.
Происшествия
15 апреля 2023 г. 14:27
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана в Ереване

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что 14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике демонстративно был подожжен азербайджанский флаг.

По данному факту, являющемуся воплощением ненависти и вражды к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (разжигание национальной ненависти и вражды с использованием служебного положения), 12.2, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В целях привлечения к национальной и международной судебной ответственности Арама Николяна и других лиц, совершивших данное преступление, направленное на разжигание национальной ненависти и вражды, будет обеспечено направление обращений в соответствующие органы зарубежных стран и осуществлено сотрудничество с международными организациями для наказания виновных лиц.

Общественности будет представлена подробная информация о ходе и результатах расследования.

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Версия на английском языке Azerbaijan Prosecutor General's Office launches criminal case on burning of Azerbaijan's state flag in Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Baş Prokurorluğu: "İrəvanda Dövlət bayrağımızın yandırılması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb"

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