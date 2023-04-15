Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана в Ереване

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту поджога государственного флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что 14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике демонстративно был подожжен азербайджанский флаг.

По данному факту, являющемуся воплощением ненависти и вражды к Азербайджану на этнической почве, в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (разжигание национальной ненависти и вражды с использованием служебного положения), 12.2, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В целях привлечения к национальной и международной судебной ответственности Арама Николяна и других лиц, совершивших данное преступление, направленное на разжигание национальной ненависти и вражды, будет обеспечено направление обращений в соответствующие органы зарубежных стран и осуществлено сотрудничество с международными организациями для наказания виновных лиц.

Общественности будет представлена подробная информация о ходе и результатах расследования.