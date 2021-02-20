​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с опубликованными в социальных сетях фотографиями и информацией, отражающей личную переписку С.Атакишиевой, которая 19 февраля свела счеты с жизнью, выбросившись с балкона квартиры на 20 этаже многоэтажного дома.
Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, расследование продолжается.
"Мы заявляем, что прокуратура Хатаинского района проведет тщательное расследование распространения фотографий и информации", - говорится в заявлении.