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​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку

​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с опубликованными в социальных сетях фотографиями и информацией, отражающей личную переписку С.Атакишиевой, которая 19 февраля покончила жизнь, выбросившись с балкона квартиры на 20 эт
Происшествия
20 февраля 2021 г. 21:24
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с опубликованными в социальных сетях фотографиями и информацией, отражающей личную переписку С.Атакишиевой, которая 19 февраля свела счеты с жизнью, выбросившись с балкона квартиры на 20 этаже многоэтажного дома.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, расследование продолжается.

"Мы заявляем, что прокуратура Хатаинского района проведет тщательное расследование распространения фотографий и информации", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Bakıda intihar edən gənc qızın şəxsi yazışmaları araşdırılacaq

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