О нас

Генпрокуратура распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку

Генпрокуратура распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку.
Происшествия
4 июля 2022 г. 23:22
Генпрокуратура распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 4 июля в жилом здании по адресу улица Гасаноглу, 6 в Наримановском районе столицы, в результате падения лифта с одного этажа на другой из-за отказа тормозной системы вследствие технической неисправности Захра Мамедова, 1974 года рождения получила травму ноги и была госпитализирована.

В настоящее время в прокуратуре Наримановского района ведется расследование по данному факту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Bakıda yaşayış binasının lifti qırılıb, xəsarət alan var

Самое читаемое

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi