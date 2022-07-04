Генпрокуратура распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку.

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию о падении лифта в жилом здании в Баку.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 4 июля в жилом здании по адресу улица Гасаноглу, 6 в Наримановском районе столицы, в результате падения лифта с одного этажа на другой из-за отказа тормозной системы вследствие технической неисправности Захра Мамедова, 1974 года рождения получила травму ноги и была госпитализирована.

В настоящее время в прокуратуре Наримановского района ведется расследование по данному факту.