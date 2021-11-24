Генпрокуратура назвала категории осужденных, к которым применен Акт об амнистии

Лица, осужденные за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, составляют более половины заключенных, освобожденных по Акту об амнистии. Также Акт об амнистии был применен в отношении заключенных, совершивших

Лица, осужденные за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, составляют более половины заключенных, освобожденных по Акту об амнистии. Также Акт об амнистии был применен в отношении заключенных, совершивших преступления против безопасности дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств, а также против жизни и здоровья.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции III класса Эльнур Мусаев.

Он отметил, что под амнистию попала также часть приговоренных к ограничению свободы: "Освобождение от наказания данной категории заключенных или сокращение срока их наказания по Акту об амнистии поручено судам".