ГДП провела рейд, оштрафовано около 40 водителей - ФОТО

Билясувар. 6 января. REPORT.AZ / Сотрудники отделения полиции Билясуварского района совместно с работниками Главного управления государственной дорожной полиции провели на территории района рейд.

Как сообщает региональное бюро Report, во время рейда, проведенного для обеспечения безопасности на магистральных дорогах, были задержаны нарушители правил дорожного движения и составлены протоколы в административном порядке.

Кроме того, в отношении не имеющих доверенности на вождение водителей и лиц, управляющих транспортным средством без техосмотра и обязательной страховки, было составлено около 40 протоколов.

Автомобили не имеющих соответствующие документы водителей увезли на штрафные стоянки.

Затем рейд был продолжен на магистральной дороге Алят-Астара.