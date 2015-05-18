​ГДП представила вниманию общественности арестованных водителей - ВИДЕО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вниманию общественности представлены 13 автохулиганов, управлявших транспортными средствами в Баку в нетрезвом состоянии, создавая этим реальную угрозу для жизни пассажиров и пешеходов.

Как сообщает Report, все нарушители задержаны сотрудниками Государственного управления дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ).

На встрече, прошедшей в пункте содержания административно арестованных лиц министерства внутренних дел, начальник отдела по связям с общественностью ГУДПГБ, полковник полиции Вагиф Асадов провел с заключенными индивидуальные беседы. Среди арестованных были также лица, не имеющие водительских прав.

Один из них - житель города Ширван 25-летний таксист Руслан Фарзалиев признался, что уже более 5 лет управляет автомобилем, не имея водительских прав, и занимается перевозкой пассажиров в направлении Ширван-Баку.

В.Асадов добавил, что четверо лиц задержаны за автохулиганство, четверо - за неподчинение приказу полицейского, пятеро - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Поиски остальных не подчинившихся приказу сотрудников ГДП семи лиц продолжаются.

В.Асадов добавил, что проведение подобных встреч предусматривается как метод общественного порицания: "Подобные встречи будут проводиться сотрудниками ГДП периодически в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Отметим, что по решению суда 13 задержанных приговорены к административному аресту сроком от 15-ти до 30 дней.