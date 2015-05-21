​Гаджибала Абуталыбов: На имя каждой семьи откроют банковский счет, куда перечислят деньги

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Первоначально семьям 15-ти погибших в результате пожара в Бинагадинском районе жильцов будет выдано по 15 тыс. манатов. Если в семье погибли два человека, сумма компенсации будет удвоена и составит 30 тыс. манатов".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов.

По его словам, вне зависимости от полученной травмы и степени нанесенного ущерба, каждой семье выдадут по 20 тыс. манатов: "Это - первоначальная помощь. К процессу приступят с завтрашнего дня. Для каждой семьи откроют банковский счет, куда перечислят средства. На руки деньги выдаваться не будут".

Мэр заявил, что с сегодняшнего дня каждый должен подготовить справку, подтверждающую количество членов семьи: "Каждая семья должна в нотариальном порядке подтвердить достигшего совершеннолетия члена семьи. Люди в нотариальном порядке должны дать согласие одному из членов семьи на открытие на его имя банковского счета, куда будут перечисляться деньги".

Г.Абуталыбов сказал, что проживающие за рубежом владельцы квартир в указанном здании должны выслать через посольства на имя члена семьи утвержденную в нотариальном порядке доверенность: "Лица, сдающие квартиры в данном здании, должны прислать заключенный с арендатором контракт об аренде жилья, чтобы воспользоваться всеми льготами. В противном случае людям этой категории компенсации выдаваться не будут".