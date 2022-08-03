Франция подарила Азербайджану 130 детекторов обнаружения мин

3 августа с участием Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и посольства Франции прошло мероприятие в поддержку работ по гуманитарному разминированию, проводимому в нашей стране.

3 августа с участием Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и посольства Франции прошло мероприятие в поддержку работ по гуманитарному разминированию, проводимому в нашей стране.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ANAMA.

На мероприятии, прошедшем в Горадизском региональном центре агентства, посольство Франции подарило ANAMA 130 детекторов обнаружения мин в соответствии с Декларацией о намерениях от 25 февраля 2022.

На презентации выступили председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.