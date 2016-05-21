Expressbank подал в суд на банк с ликвидированной лицензией

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество Expressbank (ОАО) подало в суд на Bank of Azerbaijan, лицензия которого ликвидирована.

Как сообщает Report, ОАО Expressbank выдвинуло иск об удержании долга.

1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ОАО Bank of Azerbaijan подало апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что в январе этого года решением Правления Центробанка Азербайджана была аннулирована лицензия ОАО Bank of Azerbaijan вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. В соответствии с законом "О банках", в банк назначен временный администратор.