​Эльдар Махмудов удостоен награды - ФОТО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась очередная церемония награждения традиционной премии за высокие спортивные достижения "ZƏFƏR 2014", учрежденной журналом "Sportsman" при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана. За вклад в развитие азербайджанского спорта этой награды удостоен министр национальной безопасности Эльдар Махмудов. Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство национальной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в министерстве уделяется особое внимание поддержанию высокой боеспособности сотрудников, их физической формы и занятию спортом.

С этой целью в Академии министерства национальной безопасности им. Гейдара Алиева создан спортивно-оздоровительный центр, отвечающий всем современным требованиям. Данный центр функционирует уже в течение 5 лет, он рассчитан на занятия различными видами спорта, в том числе, рукопашным боем, футболом, волейболом, гандболом, баскетболом, теннисом. Здесь также есть летние и зимние площадки, 25-метровый плавательный бассейн, гимнастический и тренажерный залы, комнаты для тренеров и инструкторов, медпункт, раздевалки и душевые. Одним словом, в данном центре для курсантов академии и сотрудников министерства созданы все условия, отвечающие современным стандартам, для занятия спортом и поддержания своей физической формы. Ежегодно в центре проводятся соревнования по различным видам спорта.