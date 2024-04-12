Единственный выживший в "Ходжавендской операции": Меня подвергали жестоким пыткам

Несмотря на тяжелые ранения, полученные в бою, армяне подвергали меня жестоким пыткам в плену на протяжении почти двух лет.

Несмотря на тяжелые ранения, полученные в бою, армяне подвергали меня жестоким пыткам в плену на протяжении почти двух лет.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, об этом сообщил единственный выживший в "Ходжавендской операции" разведчик Агиль Ахмедов.

"В апреле 1997 года погибли семь моих товарищей. Я был тяжело ранен и попал в плен к врагу, находясь в бессознательном состоянии. В плену я пробыл 1 год и 11 месяцев. Через полгода после гибели моих товарищей благодаря усилиям великого лидера Гейдара Алиева их останки были доставлены и захоронены в Баку. В марте 1999 года я был освобожден из плена также благодаря Гейдару Алиеву", - сказал он.

Агиль Ахмедов добавил, что уже несколько раз побывал в том месте, где проходила "Ходжавендская операция", чтобы почтить память погибших друзей.

Напомним, члены семей разведчиков, погибших в ходе "Ходжавендской операции" в 1997 году, сегодня посетили Ходжавендский район.

Визит приурочен к 27-й годовщине "Ходжавендской операции". Члены семей погибших разведчиков посетили места, где они погибли, возложили цветы и почтили память шехидов.