Доставщик еды проехал по встречной полосе в центре Баку - ВИДЕО

В Баку сотрудник компании по доставке еды Wolt проехал на мотоцикле против направления движения.

Как сообщает Report, инцидент попал на видеорегистратор одного из автомобилей.

Ночью двигающийся по улице Шамси Бадалбейли в Насиминском районе водитель мотоцикла свернул на встречную полосу выезда на улицу Самеда Вургуна.

При этом водитель, выехавшего на встречную полосу мотоцикла, заставил понервничать водителей автомобилей, двигавшихся по этой дороге.

Как передает Report, это не первый такой инцидент, связанный с сотрудниками Wolt и других компаний доставки. Сотрудники компаний доставки, соревнующиеся между собой, кто быстрее довезет заказ, нарушают правила и создают аварийные ситуации. Если в отношении них не примут меры, вряд ли они сбавят скорость.

Представляем видеокадры: