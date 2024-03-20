Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с непогодой.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с непогодой.

Как сообщили Report в управлении, участников дорожного движения призвали быть внимательными и безоговорочно соблюдать правила дорожного движения.

В дорожной полиции напомнили, что в дождливую, моросящую погоду дорожное покрытие становится скользким, видимость на дорогах ограничивается.

"Учитывая, что в нерабочие дни интенсивность движения на дорогах возрастает, водителям, в частности отправляющимся в дальние поездки, следует снизить скорость до минимума, следить за состоянием дворников, фар автомобиля, а также чистотой номерных знаков.

Принимая во внимание, что неблагоприятные погодные условия создают ряд трудностей и для пешеходов, призываем их быть ответственными в вопросе безопасности", - отметили в управлении.