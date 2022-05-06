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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и ветреной погодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и ветреной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с дождливыми и ветреными погодными условиями.
Происшествия
6 мая 2022 г. 11:27
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и ветреной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с дождливыми и ветреными погодными условиями.

Как сообщает Report, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций Главное управление Государственной дорожной полиции МВД просит участников движения быть внимательными при выезде на дорогу, соблюдать правила дорожного движения, вежливо обращаться с другими участниками движения.

В связи с тем, что мокрое дорожное покрытие увеличивает вероятность заноса, водители, учитывая дорожные и метеорологические условия, должны соблюдать скоростные ограничения, придерживаться достаточного расстояния между транспортными средствами, быть внимательными при обгоне и других маневрах, содержать в чистоте государственные номерные знаки транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi yağışlı və küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

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