​​​​​​​Дорожная полиция обратилась к родителям учащихся в связи с организацией экскурсий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к родителям по поводу организации школьных экскурсий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к родителям по поводу организации школьных экскурсий.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что в связи с окончанием учебного года увеличивается число случаев вывоза школьников на экскурсии или в места отдыха.

"К сожалению, как правило, такие поездки осуществляются на основе устных договоренностей с нерегулярными пассажироперевозчиками или случайными лицами. При этом, как правило, не учитывается техническое состояние транспортного средства, уровень профессионализма и состояние здоровья водителя, наличие или отсутствие у него прав на управление автомобилем, а также ряд требований, предусмотренных законодательством.

В целях предотвращения неблагоприятных ситуаций, руководству образовательных учреждений и иным организаторам экскурсий несовершеннолетних рекомендуется осуществлять такие поездки только через специализированные учреждения.

Одновременно доводится до сведения владельцев и водителей автобусов и микроавтобусов, что при выявлении фактов перевозки групп детей в нарушение требований законодательства по автомобильным дорогам республики, водители этих транспортных средств будут привлечены к административной ответственности.

Хочется надеяться, что учитывая наши рекомендации, родители будут уделять больше внимания безопасности своих детей во время поездок", - заявили в ГДП.