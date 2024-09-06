Дело в отношении 3 человек, обвиняемых в попытке незаконного ввоза золотых слитков, передано в суд

17:05

Завершено следствие по делу должностных лиц Государственного таможенного комитета, обвиняемых в контрабанде золотых слитков.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана, сотрудники ГТК Парвин Дурсуналиев и Мансур Мехдиев, их сообщник Али Ибрагимов 8 июля 2024 года пытались тайно провезти в страну 5 золотых слитков стоимостью 190,4 тыс. манатов, приобретенных в ОАЭ.

Дурсуналиеву и Мехдиеву предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 и 206.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана, Ибрагимову — по статье 206.3.2.

"Все они арестованы, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям", - отмечает ведомство.