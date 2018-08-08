Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 347 - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 347, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий сообщило, что, по предварительным данным, в районе Гангга обнаружены тела 54 человек, в Каянгане - 171, в Баяне - 11, в Танджунге - 54 и в Пеманге - 57.

Продолжаются поисково-спасательные работы, особенно на развалинах, под которыми могут находиться люди. Операция проводится с использованием специальной техники.

***11:57

Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 131 человека.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, об этом сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Напомним, что согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. При этом местные власти заявляют о магнитуде 7.

Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тысяч жителей), очаг залегал на глубине 10 км. Была объявлена угроза возникновения цунами, которая 6 августа была снята.