Чемпион Азербайджана по тхэквондо получил ножевое ранение

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Чемпион Азербайджана по тхэквондо Исмаилов Сабухи Джафар оглы получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Мехтиабад Абшеронского района.

С. Исмаилов, 1989 года рождения, повздорил со своим знакомым на территории под названием Мехтиабадский круг. От словесной перепалки знакомые перешли в рукопашную. В самый разгар конфликта знакомый С.Исмаилова нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр №1. По факту в Абшеронском РУП ведется расследование.

Отметим, что С.Исмаилов был членом клуба "Фатех". На XXlll Республиканском чемпионате по тхэквондо он стал чемпионом, одолев всех своих соперников в весовой категории 63 кг.