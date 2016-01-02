Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Часть направлявшихся в северо-западный регион Азербайджана автомобилей осталась на дороге.

Как сообщает Report, сильный снегопад в Исмаиллинском районе парализовал движение транспортных средств.

Принимаются меры для возобновления движения транспорта на магистральных и внутрирайонных дорогах.

Для расчистки от снега 40 км магистральной дороги Муганлы-Исмаиллы на территорию привлечены более 40 работников и задействовано 10 единиц техники.

По информации, поступившей в Report из Исмаиллиинского дорожно-эксплуатационного управления №7, несмотря на проведенную работу, некоторые машины до сих пор остаются на дороге. Также усложнилось движение транспорта на более опасных отрезках пути. В особенности полностью приостановлено движение грузовых и крупнотоннажных машин. На данный момент толщина снега здесь достигает 70-80 см.

Кроме того, для расчистки от снега дороги Исмаиллы-Габала задействовано достаточное количество тяжелой техники.

Как сообщили из управления, автомобили свободно передвигаются по дорогам, ведущим из района в села и по дороге Исмаиллы-Гарамарьям.

Отметим, что в настоящее время снегопад в районе продолжается.