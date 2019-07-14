Цепная авария в регионе Азербайджана, есть пострадавший

В Гедабекском районе Азербайджана произошла цепная дорожная авария с участием 4 автомобилей.
Как передаёт западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Захмет.
Автомобиль марки "Нива" под управлением жителя села Арыгдам 1986-го года рождения Мамедова Фирдовси сначала врезалась в автомобиль марки "ГАЗель", после чего в находившиеся рядом автомобили "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21015". Во время столкновения "ГАЗель" перевернулась от силы удара.
В результате происшествия Ф.Мамедов получил травмы. Пострадавший был доставлен в одну из больниц в городе Гянджа.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости