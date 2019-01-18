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    Британский суд может отобрать у Замиры Гаджиевой недвижимость стоимостью 22 млн фунтов

    Британский суд может изъять у жены экс-председателя МБА особняк и загородный гольф-клуб

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Британские власти вручили жене экс-председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замире два ордера - запроса о неясном происхождении состоянии, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

    Однако З.Гаджиева снова отказалась объяснить происхождение своего богатства.

    Местные СМИ пишут, что если она продолжит отказываться от раскрытия источников своих финансов, то суд может отобрать у нее собственность, в частности, пятиспаленный особняк в Найтсбридже на западе Лондона стоимостью 11,5 млн фунтов и загородный гольф-клуб в Аскот стоимостью 10,5 млн фунтов.

    Напомним, что супруга находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева была арестована в столице Великобритании Лондоне. 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Британии "Запроса о неясном происхождении состояния" (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своих богатств.

    8 ноября З.Гаджиева была выпущена под залог.

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