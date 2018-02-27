Baku Steel Company подал в суд на Государственный комитет по вопросам имущества

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ ООО Baku Steel Company подал в суд на Бакинское городское управление Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества Азербайджана.
Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ООО выдвинул требование о предоставлении выписки.
Суд не удовлетворил иск.
Недовольный решением ООО Baku Steel Company подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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