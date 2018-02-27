 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Baku Steel Company подал в суд на Государственный комитет по вопросам имущества

    Суд не удовлетворил иск

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ ООО Baku Steel Company подал в суд на Бакинское городское управление Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества Азербайджана.

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ООО выдвинул требование о предоставлении выписки.

    Суд не удовлетворил иск.

    Недовольный решением ООО Baku Steel Company подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi