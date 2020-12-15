О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов

"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов Компания подала апелляционную жалобу на решение суда
Происшествия
15 декабря 2020 г. 12:57
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
Report
0 : 00
0 : 00

ООО "Azercell Telecom" оштрафовано в административном порядке на 10 тысяч манатов.

Как сообщает Report, компания привлечена к административной ответственности за нарушение нормативов предельно допустимых уровней электромагнитных полей, радиоактивного излучения и других вредных физических воздействий на окружающую среду.

Наримановский районный суд признал ООО ”Azercell Telecom" виновным по статье 233.2 Кодекса об административных правонарушениях и вынес решение о наложении штрафа в размере 10 000 манатов.

Компания подала апелляционную жалобу на решение суда.

Мобильный оператор Azercell начал свою деятельность в 1996 году. Нынешний 100% инвестор - турецкая компания "Azertel Telekomünikasyon ve Yatırım Dış Ticaret A.Ş,".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azercell” 10 min manat cərimələndi

Новости партнеров

Другие новости из категории

МВД Азербайджана: предотвращены 203 попытки незаконного пересечения пунктов
МВД Азербайджана: предотвращены 203 попытки незаконного пересечения пунктов
15 декабря 2020 г. 11:21
Минувшим днем еще на 37 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело
ФотоМинувшим днем еще на 37 больных коронавирусом возбуждено уголовное дело
15 декабря 2020 г. 10:32
В Геранбое заведено уголовное дело на больных коронавирусом
ФотоВ Геранбое заведено уголовное дело на больных коронавирусом
15 декабря 2020 г. 10:21
Арестованы азербайджанские военнослужащие
Арестованы азербайджанские военнослужащие
14 декабря 2020 г. 16:28
Из Украины депортированы азербайджанцы, устроившие собирунчик в кафе
Из Украины депортированы азербайджанцы, устроившие "собирунчик" в кафе
14 декабря 2020 г. 13:18
Очередное предупреждение от Генпрокуратуры и МВД Азербайджана
Очередное предупреждение от Генпрокуратуры и МВД Азербайджана
14 декабря 2020 г. 13:11
В Агдаме трое подорвались на мине, один погиб
В Агдаме трое подорвались на мине, один погиб
14 декабря 2020 г. 12:25
На въездах-выездах из Баку, улицах и проспектах установлены карантинные посты
На въездах-выездах из Баку, улицах и проспектах установлены карантинные посты
14 декабря 2020 г. 11:10
МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19
МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19
14 декабря 2020 г. 10:49
В Баку автомобиль врезался в столб
ФотоВ Баку автомобиль врезался в столб
14 декабря 2020 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi