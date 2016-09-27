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    Азербайджанский криминальный авторитет задержан в Москве

    В московском ресторане Наш двор сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержан Талех Даглиев

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В московском ресторане "Наш двор" сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержан 32-летний криминальный авторитет Талех Даглиев, более известный в уголовных кругах, как "Толик Ногинский", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    При личном досмотре у задержанного была обнаружена и изъята наркотическая курительная смесь в количестве, предусматривающем уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

    Отметим, что Талех Даглиев является уроженцем поселка Маштаги Сабунчинского района города Баку. 

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