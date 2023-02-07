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Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции

Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции Спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараш.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции

Спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), находящиеся в братской стране в связи с землетрясением, продолжают поисково-спасательные операции в городе Кахраманмараш.

По сообщению сотрудника Report, командированного в Турцию, в настоящее время сотрудники МЧС проводят поиски для спасения людей, оказавшихся под завалами 8-этажного здания под названием "Гёкан апартманы" на бульваре Азербайджан, и ликвидации последствий землетрясения.

На место также прибыли родственники людей, оказавшихся под завалами. Они показывают, в каком доме могут находиться их близкие.

По предварительной информации, азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек и одного раненого, оказавшихся под завалами в Кахраманмараше.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXilasedicilərimiz Türkiyədə dağıntılar altında qalmış 6 nəfərin meyitini və bir yaralını çıxarıb - YENİLƏNİB

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