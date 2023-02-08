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Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного ребенка

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного ребенка Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, извлекла тело еще одного ребенка во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 14:51
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного ребенка

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящаяся в братской стране в связи с землетрясением, извлекла тело еще одного ребенка во время поисково-спасательных операций в городе Кахраманмараш.

По сообщению командированного в зону бедствия сотрудника Report, из-под завалов разрушенного 7-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева было извлечено тело девочки 3-4 лет.

На том же месте были обнаружены тела еще 2 человек, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате погибли 7 108 человек, 40 910 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 13,5 миллиона человек в 10 провинциях Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 7-дневный траур в память о погибших.

Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, было объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri dağıntılar altından daha bir azyaşlının meyitini çıxarıb

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