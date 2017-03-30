Азербайджанец, убивший любовницу и после пытавшийся покончить с собой, приговорен к 10 годам колонии

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Вступил в силу приговор Центрального районного суда Хабаровска в отношении 26-летнего уроженца Азербайджана Рустама Султанова, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Суд приговорил Р. Султанова к 10-ти годам колонии строгого режима за убийство своей любовницы Веры Сазоновой, с которой он познакомился три года назад, прибыв в Хабаровск на заработки.

По данным следствия, в июле 2016 года Р. Султанов задушил ее у себя на квартире, после того, как она призналась, что совершила аборт, и уже сожительствует с другим мужчиной. После убийства он схватил нож и стал наносить им себе удары в грудь, пытаясь покончить с собой.

На суде мужчина признал свою вину.