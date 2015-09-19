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    ​Азербайджанец с ножом ограбил пенсионерку в Петербурге

    Злоумышленник отнял у нее ювелирные изделия и скрылся

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Полицейские задержали в Петербурге 39-летнего гражданина Азербайджана, подозреваемого в изнасиловании и грабеже.

    Как передает Report, в полицию обратилась 57-летняя жительница города.

    Женщина рассказала, что еще 10 сентября ее знакомый изнасиловал ее у дома №65 по Ланскому шоссе, угрожая ей ножом. Совершив данное преступление, злоумышленник отнял у нее ювелирные изделия и скрылся.

    Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, у него изъята часть похищенных украшений.

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