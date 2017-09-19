Азербайджанец пытался нелегально вывезти из РФ крупную валюту

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Ханты-Мансийской таможни задержали в аэропорту Сургута азербайджанца, пытавшегося вывезти из России крупную сумму денег регулярным рейсом в Баку.

Как передает Report, об этом сообщило Уральское таможенное управление.

Мужчина проследовал через «зеленый коридор», что означало, что он не имел про себе товаров, которые необходимо декларировать. Однако таможенники быстро раскрыли обман, проведя таможенный контроль: при уроженце Азербайджана нашли наличные деньги, 115 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США.

Против нарушителя возбуждено административное дело, его ждет административный штраф за недекларирование крупных сумм.