​Азербайджанец хотел провезти в Россию 19 тонн незаконного чая

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками пограничного контроля пункта пропуска «Караузек», при осмотре автомобиля «ДАФ», следующего из Казахстана под управлением гражданина Республики Азербайджан, выявлено 19 тонн чая.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В представленном владельцем груза фитосанитарном сертификате имелись исправления.

Конечная точка доставки груза – Республика Дагестан. В соответствии с предписанием Управления Россельхознадзора по Астраханской области выявленный груз возвращен на территорию Республики Казахстан.