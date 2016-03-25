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    ​Азербайджанец хотел провезти в Россию 19 тонн незаконного чая

    В представленном владельцем груза фитосанитарном сертификате имелись исправления

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками пограничного контроля пункта пропуска «Караузек», при осмотре автомобиля «ДАФ», следующего из Казахстана под управлением гражданина Республики Азербайджан, выявлено 19 тонн чая.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

    В представленном владельцем груза фитосанитарном сертификате имелись исправления.

    Конечная точка доставки груза – Республика Дагестан. В соответствии с предписанием Управления Россельхознадзора по Астраханской области выявленный груз возвращен на территорию Республики Казахстан.

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