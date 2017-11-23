Автомобиль охранной полиции попал в аварию, есть пострадавший

Мингячевир. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Мингячевире водитель, почувствовав недомогание за рулем, совершил аварию.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на улице Ш. И. Хатаи.

Так, житель города Наджаф Видади оглу Абдуллаев 1990 г.р., будучи за рулем автомобиля ВАЗ-2108, потерял управление транспортным средством из-за судорог. В результате, автомобиль столкнулся с движущимся по встречной полосе автомобилем марки ВАЗ-2106, принадлежим охранной полиции.

В результате происшествия Н. Абдуллаев получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту ведется следствие.