Аваз Зейналлы оштрафован и отпущен на свободу

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районном суде было объявлено решение суда в отношении главного редактора газеты "Хурал" Аваза Зейналлы.

Как сообщает Report, он был оштрафован на 200 манатов и отпущен на свободу.

Напомним, что А.Зейналлы был вчера задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции во время проведения съемки. Позже в отношении него было начато административное дело по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса административных правонарушений.

Отметим, что в 2013 году приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Зейналлы был лишен свободы сроком на 9 лет. В 2014 году он был освобожден указом о помиловании.