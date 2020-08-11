Арестованный за взяточничество экс-прокурор обратился в Верховный суд

Бывший прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов, признанный виновным в получении взятки, подал кассационную жалобу

Бывший прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов, признанный виновным в получении взятки, подал кассационную жалобу.

Как сообщает Report, жалоба находится в исполнении коллегии Верховного суда под председательством судьи Инглаба Насирова.

Напомним, что по приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям экс-прокурор Ульви Аббасов и его старший помощник Фаик Гулиев были признаны виновными по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере).

У.Аббасов был приговорен к 9, а Ф.Гулиев - к 8 годам тюремного заключения.

Решением Шекинского апелляционного суда приговор суда первой инстанции был изменен.

У.Аббасов получил условное наказание, его освободили в зале суда, срок заключения Ф.Гулиева был сокращен с 8 до 6 лет.

Отметим, что на основе поступившей гражданской жалобы о незаконных действиях старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено разбирательство.

В Генпрокуратуре в отношении Ф.Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере) по подозрению в получении взятки в крупном размере от председателя правления ОАО "Исмаиллы Тикинти-27" Азада Алиева 14 июля 2018 года в здании прокуратуры района.

Также во время следствия было установлено, что 17-18 июля Ф.Гулиев взял взятку у Галиба Сулейманова взамен на то, что тот не будет привлечен к уголовной ответственности после проведенных расследований в связи с деятельностью каменного карьера, принадлежащего Г.Сулейманову.

При обыске в кабинете Ф.Гулиева в сейфе были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств деньги, полученные в качестве взятки.

Ф.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно ) и 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере), решением суда он был арестован.

Позже также арестовали районного прокурора У.Аббасова.