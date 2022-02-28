Апелляционная жалоба Эльданиза Салимова не удовлетворена

Апелляционная жалоба Милли Меджлиса на приговор в отношении находящегося под арестом депутата Эльданиза Салимова не удовлетворена.

Апелляционная жалоба экс-депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова не удовлетворена.

Как сообщает Report, решение об этом было объявлено на процессе под председательством судьи Сумгайытского Апелляционного суда Магомедали Рзаева.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу при исполнении служебных обязанностей

Эльданиз Салимов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Салимов приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Недовольный приговором Э.Салимов подал апелляцию, чтобы в отношении него был вынесен оправдательный приговор.