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ANAMA: С 2020 года на освобожденных территориях на минах подорвались 337 человек

ANAMA: С 2020 года на освобожденных территориях на минах подорвались 337 человек Со дня окончания Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях на минах подорвались 337 человек, из которых 65 скончались.
Происшествия
28 ноября 2023 г. 11:04
ANAMA: С 2020 года на освобожденных территориях на минах подорвались 337 человек

Со дня окончания Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях на минах подорвались 337 человек, из которых 65 скончались.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на международной конференции “Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" в Баку.

Сулейманов отметил, что минное загрязнение представляет угрозу не только правам людей, но и безопасности окружающей среды, развитию социальной инфраструктуры.

По его словам, со дня подписания трехстороннего заявления между лидерами Азербайджана, РФ и Армении по настоящее время на минах подорвались 337 граждан, из которых 65 человек погибли, 272 получили телесные повреждения различной степени и тяжести.

"Азербайджан осознает взаимосвязь между разминированием территорий и достижением целей устойчивого развития. С этой целью по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева ведутся работы по определению Национальных целей устойчивого развития", - сказал Сулейманов.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə minaya düşən şəxslərin sayı açıqlanıb

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