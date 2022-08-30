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ANAMA обратилось к гражданам в связи с минной угрозой 

ANAMA обратилось к гражданам в связи с минной угрозой  Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.
Происшествия
30 августа 2022 г. 13:31
ANAMA обратилось к гражданам в связи с минной угрозой 

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ANAMA:

"Уважаемые граждане, призываем вас быть более осторожными, чтобы избежать несчастных случаев".

Отметим, что сегодня на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглы, 1984 года рождения, получил легкие телесные повреждения, бельгийская овчарка малинуа по кличке "Дина", участвовавшая в операции по разминированию, погибла.

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Версия на английском языке ANAMA appeals to citizens over danger of landmines
Версия на азербайджанском языке ANAMA mina təhlükəsi ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib

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