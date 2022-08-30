ANAMA обратилось к гражданам в связи с минной угрозой

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обратилось к гражданам в связи с минной угрозой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ANAMA:

"Уважаемые граждане, призываем вас быть более осторожными, чтобы избежать несчастных случаев".

Отметим, что сегодня на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглы, 1984 года рождения, получил легкие телесные повреждения, бельгийская овчарка малинуа по кличке "Дина", участвовавшая в операции по разминированию, погибла.