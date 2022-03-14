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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 34 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 34 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
14 марта 2022 г. 12:02
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 34 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 7 по 12 марта в ходе работ по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены семь противопехотных, 27 противотанковых мин и 82 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате, территория площадью 86,9 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 82 unexploded ordnance found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 82 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb

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