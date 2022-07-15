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Али Асадов встретился с Генпрокурором Грузии

Али Асадов встретился с Генпрокурором Грузии 15 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.
Происшествия
15 июля 2022 г. 13:16
Али Асадов встретился с Генпрокурором Грузии

15 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что азербайджано-грузинские дружественные отношения развиваются в различных сферах.

Было отмечено успешное сотрудничество между органами прокуратуры двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Также были обсуждены перспективы расширения азербайджано-грузинских связей по многим направлениям.

Во встрече принял участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets Georgian prosecutor general
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın Baş prokuroru ilə görüşüb

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