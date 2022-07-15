Али Асадов встретился с Генпрокурором Грузии

15 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.

15 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что азербайджано-грузинские дружественные отношения развиваются в различных сферах.

Было отмечено успешное сотрудничество между органами прокуратуры двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Также были обсуждены перспективы расширения азербайджано-грузинских связей по многим направлениям.

Во встрече принял участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.