Аэропорт Ататюрка: Выдача пассажирского багажа может задержаться по техническим причинам - ВИДЕО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В стамбульском аэропорту Ататюрка происходит задержка приема багажа пассажиров, прибывающих из Баку. Как сообщают пассажиры, причина этого в том, что багаж всех рейсов принимают на одной ленте. Хотя другие багажные ленты по приему пустые.

Как сообщили в ответ на запрос Report в стамбульском аэропорту Ататюрка, выдача пассажирского багажа может задержаться по техническим причинам.

По информации, о том, по какой ленте будет сдаваться багаж, планируется заранее, независимо от страны прибытия:

“Сдача багажа со всех рейсов на одну багажную ленту возможна с некоторыми исключениями. Причиной этого могут быть плотность полетов, задержка авиарейсов. Некоторые багажные ленты остаются пустыми из-за обслуживания предыдущих рейсов или технических проблем. До сих пор мы не получали никаких жалоб в связи с этим. Аэропорт Ататюрка очень щепетилен в этом вопросе, удовлетворенность клиентов для вас важнее всего".