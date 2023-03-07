92 населенных пункта в Кедабеке остались без света

Сильный ветер, бушующий в Гедабекском районе со вчерашнего вечера, вызвал ряд серьезных последствий.

Сильный ветер, бушующий в Гедабекском районе со вчерашнего вечера, вызвал ряд серьезных последствий.

Как сообщает западное бюро Report, из-за резких порывов ветра обрушилась одна опора линии электропередач в селе Гяргяр и шесть опор в селе Дюзъюрд.

Из-за этого в общей сложности 92 населенных пунктах остались без света, в настоящее время ведутся необходимые работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, в 11 населенных пунктах района ветер повредил крыши 9 частных домов и 10 хозяйственных построек, в 14 населенных пунктах опрокинуты 25 опор линии электропередач и 5 деревьев. В результате произошел сбой в подаче электроэнергии 447 абонентам, в то же время 100 абонентов остались без газа и связи.

В районе продолжаются работы по устранению последствий сильного ветра.