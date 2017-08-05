Завершен тестовый этап приема на работу учителей

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ 5 августа завершился централизованный тестовый этап приема учителей на работу в общеобразовательные заведения. В экзаменах, которые проходили с 25 июля по 5 августа, приняли участие около 40 тыс. кандидатов.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Кандидаты в течение 90 минут ответили на 60 вопросов, из которых 40 по теме предметной программы общеобразовательных школ, 10 по методике и стратегии обучения, 10 логических вопросов.

Прием учителей на работу проводится в 4 этапа (оценка отмеченных в электронном заявлении данных, тестовый экзамен, выбор вакантного места работы и конкурс).

Очередной этап отбора вакансий состоится на следующей неделе. На этом этапе, войдя с личной электронной страницы, согласно набранным баллам можно отобрать вакансии. Получившие право отбора вакансий кандидаты будут приглашены на собеседование.

Согласно новшеству по приему учителей, на этапе отбора вакансий, наряду с участвующими в экзамене в этом году, могут также принять участие кандидаты прошлого года, набравшие проходной балл. Если эти кандидаты участвовали в экзамене этого года, учитываться будут результаты этого года. Это осуществляется согласно утвержденным приказом министерства образования "Правилам уточнения потребности в учителях в общеобразовательных школах в системе министерства образования Азербайджанской Республики, приема на работу и размещения педагогических кадров".