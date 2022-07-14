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Вступительные экзамены по I и IV группам специальностей пройдут в один день

Вступительные экзамены по I и IV группам специальностей пройдут в один день Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с учетом количество прошедших регистрацию абитуриентов, проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по первой и четвертой группам специальностей, которые были запланированы на 20 и 21 июля, в один
Наука и образование
14 июля 2022 г. 16:03
Вступительные экзамены по I и IV группам специальностей пройдут в один день

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с учетом количества прошедших регистрацию абитуриентов, проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по первой и четвертой группам специальностей, которые были запланированы на 20 и 21 июля, в один и тот же день - 21 июля.

Как сообщает Report, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Абитуриенты могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Экзамены начнутся в 10:00.

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Версия на азербайджанском языке I və IV qrup qəbul imtahanları bir gündə keçiriləcək

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